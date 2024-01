Anna van Nunen nieuwe directeur Eurosonic Noorderslag

Foto via ESNS

Anna van Nunen is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur en bestuurder van Eurosonic Noorderslag. Volgens de Raad van Toezicht van het festival krijgt ESNS hiermee een directeur met ruime ervaring in de festivalwereld en veel kennis op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Van Nunen was onder meer oprichter van Innofest, het platform waar tientallen duurzame ondernemingen hun innovaties kunnen toetsen op Nederlandse festivals. Ook was de nieuwe voorvrouw van ESNS commercieel directeur van Greener Power Solutions, een bedrijf wat schone mobiele batterijstroom levert voor bijvoorbeeld evenementen. De in Groningen opgegroeide Van Nunen heeft daarnaast veel kennis over de noordelijke muzieksector.

“Het is het een enorme eer om aan de slag te gaan als directeur bestuurder bij Eurosonic Noorderslag”, vertelt Van Nunen over haar nieuwe baan. “Ik sta te popelen om met het team, de conferentie en het festival te verstevigen. De komende jaren wil ik zorg dragen voor een toekomstbestendige organisatie en een ijzersterke positionering van ESNS in Europa.”

Van Nunen begint op 18 maart aan haar nieuwe functie. Dan volgt ze Dago Houben op, die afgelopen juni zijn vertrek aankondigde. De functie van festivaldirecteur wordt sindsdien tijdelijk waargenomen door Frans Vreeke.