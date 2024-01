Andres Serrano-expositie in Forum over Amerika en Donald Trump

Dit jaar vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Forum Groningen haakt daar op in met een expositie van het werk van de gerenommeerde Amerikaanse kunstenaar Andres Serrano.

Donald Trump speelt een hoofdrol in de expositie ‘America & Trump by Andres Serrano’, die te zien is van 23 maart tot 5 november. Het gaat om een samenstelling van drie werken van Serrano: de fotoserie America (2001-2004), de multimedia-installatie The Game: All Things Trump (2018-2019) en de film Insurrection (2022). De werken vormen samen een reflectie op de Amerikaanse maatschappij en op Donald Trump; de man, die nu opnieuw een gooi doet naar het presidentschap en die al carrière maakte als ondernemer, vastgoedmagnaat, tv-ster en president.

Andres Serrano werkte meer dan drie jaar aan de fotoserie ‘America’, met portretten van onbekende en bekende Amerikanen: van brandweerman tot drugsverslaafde en van Yoko Ono tot Donald Trump. ‘The Game: All Things Trump’ toont het universum dat Donald Trump vanaf de jaren ’80 voor zichzelf heeft opgebouwd. De installatie bestaat uit meer dan duizend objecten die Serrano verzamelde. ‘Insurrection’ is Serrano’s eerste filmproject. Hij maakte de film als reactie op de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen een protestbijeenkomst tegen de verkiezingsuitslag van eind 2020 uitmondde in de bestorming van het Capitool.