Amicitia VMC trekt eerste elftal terug uit competitie

Foto Andor Heij. Amicitia VMC. Coendersborg.

Amicitia VMC heeft het eerste elftal teruggetrokken uit de competitie. De Groningers stonden onderaan in de vierde klasse D van het zaterdagvoetbal en hadden nog geen enkel punt gepakt.

Amicitia kan geen representatief elftal meer op de been brengen. Volgens voorzitter Peter Rutgers van de voetbalclub begonnen de problemen eind vorig seizoen: “We werden er mee geconfronteerd dat het hele eerste elftal zich terug trok. Dat hadden we niet verwacht, wel dat enkele spelers dat zouden doen. Die zijn al wat ouder en hadden geen zin meer om twee keer in de week te trainen. Dat elftal is nu het vierde van Amicitia VMC”.

Smalle selectie

Er was werk aan de winkel voor de club om gelijkwaardige spelers te strikken: “We hebben geprobeerd de selectie op peil te krijgen en dat is met moeite gelukt. Maar we hadden een selectie met slechts achttien spelers en daarvan raakten er meteen twee geblesseerd”.

De selectie werd verder uitgedund toen er nog een paar spelers stopten en Amicitia daarom in de laatste wedstrijd voor de winterstop de wedstrijd tegen Waskemeer niet kon spelen. “Dat is niet leuk voor ons en niet leuk voor de tegenstanders. We vinden het verschrikkelijk dat we dit besluit moesten nemen. Je wilt namelijk een vlaggenschip hebben. Het was geen fijne dag voor ons”, aldus Rutgers.

Boete

De club moet waarschijnlijk een boete van drieduizend euro aan de KNVB betalen omdat de competitie voortijdig verlaten is: “Dat gaat wel lukken, maar het is niet fijn en een flinke hap geld”.

Amicitia VMC gaat zich de komende dagen beraden over de situatie en de selectiespelers gaan in lagere elftallen acteren. Rutgers hoopt dat er volgend seizoen een team staat dat in de vijfde klasse kan starten. Doordat de club zich heeft teruggetrokken is Amicitia automatisch naar deze klasse gedegradeerd.

Vrijwel alle clubs in 4D moeten drie punten inleveren, omdat die van Amicitia VMC wonnen. Daar is stadgenoot VVK niet bij, want VVK speelde nog niet tegen Amicitia en stijgt door het puntverlies van de andere clubs twee plekken.