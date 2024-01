Alles voor tien euro in vintage kledingzaak Tien

Aline Bus

Vanochtend was Aline Bus te gast op OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Ze is oprichter van vintage kledingwinkel Tien. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Rick van der Velde, Jan Kooistra en Aline Bus.

In vintage kledingzaak Tien aan de Steentilstraat kost letterlijk alles tien euro. Denk bijvoorbeeld aan retro jurkjes, funky overhemden, kleurrijke truien en jaren ’80-broeken. Alle items zijn 25 jaar of ouder.

Het idee voor Tien ontstond een paar jaar geleden toen de gasprijzen stegen. Aline Bus, eigenaar van Tien, las toen een artikel dat over studenten ging die bibberend in de collegezalen zaten. In een van haar andere vintagewinkels die ze destijds had, begon ze een actie waarbij een deel van de collectie voor tien euro per stuk de deur uit ging. Dat liep vervolgens zo goed dat ze een nieuw concept voor ogen kreeg waarin alle items in de winkel tien euro kosten. Dat werd uiteindelijk Tien.

