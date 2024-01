Akkoord op hoofdlijnen over ontwikkeling De Held III: “Ruim 1.800 woningen, supermarkt en sportpark”

Na jaren steggelen is er een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de ontwikkeling van De Held III. Dat maakte wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag bekend.

“Vlak voor Kerstmis hebben we met de marktpartijen overeenstemming bereikt op hoofdlijnen”, vertelt Van Niejenhuis. “Het akkoord gaat in februari ondertekend worden. Het akkoord moet beschouwd worden als de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied.” Mondeling is er afgesproken dat de wijk gaat bestaan uit 1.850 nieuwe woningen. “Dertig procent van de woningen zal zich gaan bevinden in de sociale huur, twintig procent moet betaalbaar zijn, en vijftig procent krijgt het label vrije sector.”

“We willen een sportpark realiseren”

Maar dat is niet het enige dat bereikt is. “In het centrum van deze nieuwe wijk willen we voorzieningen realiseren. U moet dan denken aan een supermarkt en bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Maar ook willen we in deze wijk een sportpark realiseren. Er is veel behoefte aan ruimte om te sporten. De planning is dat de eerste woningen in 2027 of 2028 gerealiseerd gaan worden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wat heeft nu voor de doorbraak gezorgd?”

Leendert van der Laan is de fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden: “Er wordt al jarenlang gesproken over de ontwikkeling van De Held III. Kan de wethouder een tipje van de sluier geven wat nu voor de doorbraak heeft gezorgd na al die jaren?” Van Niejenhuis: “Omdat er een nieuwe wethouder is aangetreden. Nee, dat is gekkigheid. We hebben de afgelopen jaren hele constructieve gesprekken geleid, en dat heeft geleid tot dit resultaat.”

De locatie van De Held III: