Agenten gaan online Call of Duty spelen met jongeren

Agenten van de eenheid Groningen-Noord starten komende week met een game-avond. Met de avond willen de politiemensen in contact komen met jongeren in hun gebied.

De eerste gameavond staat voor donderdag 1 februari gepland van 18.00 tot 21.00 uur. “Ben jij klaar voor een potje Call of Duty? Onze collega Pim zit voor jullie klaar”, schrijft de politie. De avond is bedoeld voor jongeren uit de noordelijke stadswijken. Dat er gameavonden georganiseerd worden is niet voor het eerst. Tijdens de coronacrisis was het voor agenten niet mogelijk om jongeren te ontmoeten op straat of op het schoolplein. Via computerspelletjes werd dit contact alsnog gelegd.

Het project krijgt nu een vervolg omdat de politie het belangrijk vindt om met iedereen contact te hebben. Via de PlayStation is de politie te vinden via het account ‘POL_GroningenNrd’. Op Discord is de politie actief op ‘POL_GroningenNoord’. “Uiteraard kun je ook via de pc of via Xbox spelen. Daarvoor kun je het PlayStation-account gebruiken.”

Verslaggever Jens Vos maakte in 2021 een reportage over het onderwerp: