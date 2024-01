Afsluiting A7 voor aanplant groen gaat komend weekend niet door

Foto: aanpak Ring Zuid

De eerder aangekondigde afsluiting voor komend weekend langs de A7 bij Corpus den Hoorn gaat niet door. Vanwege de vorst is het nu niet mogelijk groen aan te planten.

Wel is er een afsluiting in de nacht van zaterdag op zondag. Er worden dan lampen vervangen bij het Vrijheidsplein. Hiervoor is van zaterdagavond 22.00 uur tot zondagochtend 06.00 uur de aansluiting van de zuidelijke ringweg met de Ring West dicht, vanuit beide richtingen. Verkeer vanaf Drachten wordt omgeleid via Hoogkerk. Verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn, vanaf Haren/Assen (A28) en vanuit Hoogezand (A7) wordt omgeleid via de overige ringwegen.

Voor het verkeer vanuit Hoogkerk/Drachten is ook de afrit naar Corpus den Hoorn – Martini Ziekenhuis dicht. Dit verkeer kan via de afrit Groningen-Zuid rijden.