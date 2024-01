Afrit vanaf A7 naar westelijke ringweg en Corpus den Hoorn weekend dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De afrit vanaf de A7 naar de westelijke ringweg en naar Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis is vanaf vrijdagavond tot maandagochtend dicht.

De afsluiting van de afrit is nodig vanwege het aanbrengen van groen voor het project Aanpak Ring Zuid, wat na twee weken kerstvakantie verder gaat in de aanloop naar de maandenlange afsluiting die in maart begint.

Verkeer op de A7 vanuit de richting Drachten kan komend weekend geen gebruikmaken van de afrit naar Groningen-West. Als alternatief wordt het verkeer via de afrit naar Hoogkerk, de Johan van Zwedenlaan en het Hoendiep geleid. Verkeer vanuit de richting Drachten en Hoogkerk moet komend weekend omrijden langs het Julianaplein, de A28 en Groningen-Zuid.