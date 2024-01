Afrit 36 komende nacht afgesloten, overige werkzaamheden vanwege vorst uitgesteld

Afrit 36 bij het Vrijheidsplein is in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten vanwege werkzaamheden. Aanvankelijk zou de afrit dit hele weekend dicht zijn, maar vanwege de vorst kan een deel van het werk niet uitgevoerd worden. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

De bedoeling was dat er dit weekend groen geplant zou worden. Maar omdat er nog vorst in de grond zit, kan dit nu niet gedaan worden. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld en zullen op een later moment worden uitgevoerd. Tegelijkertijd met het aanplanten van het groen zou ook de straatverlichting vervangen worden bij het Vrijheidsplein. Deze werkzaamheden gaan wel door. Daarom is vanaf zaterdag 22.00 uur de aansluiting van de zuidelijke ringweg met Ring West dicht vanuit beide richtingen. Verkeer uit de richting Drachten wordt omgeleid via Hoogkerk. Verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn, uit de richting Assen en Hoogezand wordt omgeleid via de overige ringwegen.

Voor verkeer vanuit Drachten is vanaf zaterdagavond 22.00 uur ook de afrit Corpus den Hoorn naar het Martini Ziekenhuis afgesloten. Om bij het ziekenhuis te komen kan er gebruik worden gemaakt van de afrit Groningen-Zuid. Beide afsluitingen duren tot zondagochtend 06.00 uur.