Aardbeving gemeten bij Luddeweer

Foto: Gijs Bouman - 112groningen.nl

Bij Luddeweer in de gemeente Midden-Groningen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI.

De aardbeving vond plaats rond 02.45 uur en had een kracht van 1.2 op de schaal van Richter. Het KNMI laat weten dat het om een geïnduceerde beving ging. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De beving bij Luddeweer is de derde beving die deze maand plaatsvindt in Groningen.

Op 3 januari vond er een beving plaats bij Wildervank, die een kracht had van 1.1 op de schaal van Richter had. Op 4 januari vond er een beving van 0.5 plaats bij Zuidbroek.