Aanzetten waakvlam al twee weken bekend bij Economische Zaken, Staten willen betere communicatie uit Den Haag

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De Provinciale Staten van Groningen willen dat het ministerie van Economische Zaken vroegtijdiger en zorgvuldiger communiceert over zaken rond het Groningse gasdossier. Een meerderheid van de Staten stemde woensdagmiddag in met een motie hierover, nadat bekend werd dat Economische Zaken al twee weken voor de Kamerbrief van maandag wist dat de twee gasputten weer werden opgestart.

Dat meldt RTV Noord woensdagmiddag.

De Groningse Staten kwamen woensdagmiddag bij elkaar voor een spoeddebat over het aanzetten van de twee gaswinningslocaties in Groningen. Het besluit dat de gasputten dinsdag en woensdag op de ‘waakvlam’ werden gezet, werd maandag bekend gemaakt door staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw. Verantwoordelijk gedeputeerde Susan Top vertelde tijdens het debat dat bij Economische Zaken al twee weken bekend was dat er voorbereidingen werden getroffen om de gasputten weer open te zetten vanwege het koude weer. Top zelf liet weten pas een half uur voor de bekendmaking op maandag een appje te hebben gekregen over de heropening, via iemand rond de staatssecretaris.

Het spoeddebat werd aangevraagd door de Partij voor het Noorden, SP, CDA, BBB, Volt, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA. De fracties kwamen met een motie, die het provinciebestuur vraagt om met Vijlbrief en het ministerie in gesprek te gaan over snellere en betere communicatie over zaken rond het gasdossier. Vijlbrief moet ook naar Groningen gaan komen om zich te verantwoorden bij de Staten over de gang van zaken, maar daarvoor is volgens Top tot nu toe geen datum vastgelegd.

Vijlbrief zelf liet woensdag weten dat de twee gasputten inmiddels weer dicht zijn en verontschuldigde zich richting de Groningers voor de ontstane onrust door het besluit. De staatssecretaris geeft toe dat er onvoldoende helderheid was over het weer opendraaien van de twee locaties.