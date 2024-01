Aantal verkeersongevallen in Groningen stijgt met bijna tien procent

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal verkeersongevallen in de gemeente Groningen is in 2022 in vergelijking met het jaar er voor met 9,9 procent gestegen. Er werden 1549 ongelukken genoteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

In de provincie Groningen steeg het aantal ongelukken met 5,8 procent. In totaal waren er 3.408 ongelukken. De grootste stijger in Groningen was Veendam met 10,6 procent. De gemeente Groningen staat tweede, gevolgd door Stadskanaal (9,6) en Westerwolde (7,5).

De meeste ongelukken vonden plaats in de gemeente Groningen gevolgd door Midden Groningen en Westerkwartier.

Landelijk ook stijging

Het landelijk gemiddelde van de stijging van het aantal ongelukken ligt op 6,8 procent. De sterkste stijgingen waren in Zeeland (10,9) en Brabant (10,4). Alleen in Flevoland nam het aantal ongelukken af en wel met 0,8 procent.

Doordat er steeds meer weggebruikers komen neemt het aantal ongevallen toe, aldus Independer.