Aantal gevangen muskusratten daalt, meer beverratten in de val

Foto: MrSnugly via Pixabay

De twee waterschappen in onze gemeente zagen het afgelopen jaar een afname van het aantal muskusratten wat gevangen werd. Tegelijk nam het aantal beverratten wat de waterschappen in 2023 wisten te vangen toe ten opzichte van het jaar ervoor.

De daling is met name te verklaren door de vangst binnen waterschap Noorderzijlvest. Binnen het gebied daalde het aantal muskusratten wat in de val liep met 50 procent. “Dat is goed nieuws”, laat Noorderzijlvest weten. “Dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle hebben. Onze doelstelling om uiteindelijk in 2034 geen muskusratten in ons gebied meer te hebben, komt steeds dichterbij.”

In het gebied van Hunze en Aa’s was juist een stijging te zien in de vangst van het aantal muskusratten (35 meer dan in 2022). Volgens het waterschap heeft het in 2023 een inhaalslag moeten maken om de dieren, die schade toebrengen aan waterkeringen en oevers, in aantal terug te dringen. Ook grenst Hunze en Aa’s direct aan Duitsland, waar nog een redelijke populatie aanwezig is.

Beverratten vangst neemt toe

Beverratten leven eigenlijk niet in Nederland, maar komen over de grens wel van nature voor. Daardoor komen deze dieren slechts sporadisch voor in Groningen. Noorderzijlvest ving er vorig jaar één: in het jaar ervoor liepen in dit gebied geen beverratten in de val. Grenswaterschap Hunze en Aa’s plukte het grootste deel van de ratten weg, voordat ze in het gebied van Noorderzijlvest terecht kwamen. Het waterschap ving er 250, bijna vijftig procent meer dan in 2022.

Over tien jaar geen bever- en muskusratten meer

De waterschappen willen muskus- en beverratten in 2034 hebben verdreven uit Groningen. Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades.

Ook vormen de dieren een bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze hier nauwelijks natuurlijke vijanden hebben. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.