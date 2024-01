Aantal echte kerstbomen in huis de afgelopen jaren afgenomen: “Kunstboom is meer in trek”

Inwoners in de gemeente kiezen de afgelopen jaren steeds minder vaak voor een echte kerstboom in huis. Dat zegt Stadsbeheer, die zich daarbij baseert op het aantal bomen dat na de kerstperiode langs de weg wordt aangeboden.

“In 2020 haalden we in de periode na Kerstmis 10.000 kilo bomen op”, vertelt Hans Hopma van Stadsbeheer. “Een boom weegt gemiddeld zo’n vijftien kilo, dus dan kom je op zo’n 6.700 bomen. In dat jaar haalden we echter nog niet de bomen op in de voormalige gemeente Haren. Dit jaar halen we wel in Haren op, en komen we uitgerekend naar bomen, op ongeveer 6.100. Dus je kunt spreken van een flinke daling.”

Op de vraag hoe dat komt zegt Hopma dat de kunstboom meer in trek is. “Het is natuurlijk lastig om te zeggen, maar kunstbomen lijken steeds echter. Daarnaast heb je het voordeel dat een kunstboom altijd mooi blijft.” Hopma erkent dat daarnaast ook andere initiatieven een rol zullen spelen. Bijvoorbeeld Tuinindestad waar je in de periode voor Kerstmis een boom met kluit kunt kopen, die je na de kerst weer terug kunt brengen, waarbij deze boom weer de grond in gaat.

De gemeente zet deze weken extra personeel in om aangeboden bomen op te halen. “We hebben een uitgebreide service, waarbij inwoners twee keer de mogelijkheid hebben om een boom aan te bieden. Het gaat om aparte inzamelingsrondes, waar we extra auto’s voor inzetten. We zetten dertig extra medewerkers in. Als mensen een boom aanbieden, dan is het prettig als er meegedacht wordt. Bied de kerstboom zo kaal mogelijk aan: dus geen potten en zakken. En het is inderdaad voor ons een flinke klus. Zonder kluit weegt een boom tien tot vijftien kilo, met kluit zo’n twintig tot dertig kilo. Dus onze medewerkers kunnen hun sportschoolabonnement deze maand op pauze zetten, haha.”

De opgehaalde bomen worden naar Afvalverwerking Stainkoeln gebracht. “Daar worden de bomen versnipperd. Vijftien procent van het materiaal gaat vervolgens naar Kardinge, waar het verbrand wordt om het zwembad mee te verwarmen. De overige 85 procent wordt verkocht als compost voor de landbouw. Dat levert de gemeente dus geld op.”

Mensen die de ophaaldagen van de kerstbomen gemist hebben kunnen een boom ook zelf brengen naar het afvalbrengstation.

Hopma was zaterdagochtend te gast in het radioprogramma Paul’s Weekend Wekker. Beluister het interview hieronder terug: