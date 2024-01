Aantal aanvragen energiecoaches overschrijdt de 2.000

Meer dan 2.000 mensen hebben sinds de start in 2022 een aanvraag gedaan voor een energiecoach. De energiecoach is een onderdeel van duurzaamheidsplatform Duurzaam Groningen, dat opgezet is door de gemeente Groningen.

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de mijlpaal naderde. In het begin van het nieuwe jaar kwam de 2.000ste aanvraag binnen. Het duurzaamheidsplatform bestaat uit een team van energiecoaches en adviseurs. Gezinnen die een aanvraag doen krijgen advies en concrete hulp om een woning duurzamer te maken. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om radiatorfolie, ledlampen en tochtstrips te plaatsen. Het advies, de hulp en de materialen worden gratis aangeboden.

Het bereiken van de mijlpaal bewijst volgens Duurzaam Groningen het belang van de energiecoaches. Vooral in deze periode waarbij het buiten koud en guur is, en je het binnen graag warm en gezellig wilt houden. Om er voor te zorgen dat dit niet leidt tot hoge energiekosten, kun je een beroep doen op de energiecoach.

Meer informatie vind je op de website van Duurzaam Groningen.