Aankoop waterstoftreinen voor Groningen niet gelukt, provincie gaat door met zoektocht naar alternatief

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is tot nu toe niet gelukt om vier waterstoftreinen te kopen. Ondanks de proef met de waterstoftrein tussen Stad en Leeuwarden in 2020 is het aanbestedingstraject tot nu toe op niets uitgelopen.

Dat liet gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) woensdagmiddag weten aan de Groningse Provinciale Staten, zo stelt RTV Noord.

Het was de bedoeling dat treinreizigers in Groningen vanaf eind 2027 op zeker twee trajecten met een waterstoftrein konden rijden. Arriva en de provincie zetten er eind 2022 hun handtekening voor. Arriva begon toen met de Europese aanbesteding voor treinen.

De treinen zouden moeten gaan rijden op de trajecten Delfzijl-Groningen-Veendam, en incidenteel ook op andere spoorlijnen in Groningen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde vijftien miljoen euro beschikbaar als bijdrage in de kosten, Europa droeg 5,8 miljoen euro bij en het Nationaal Programma Groningen beloofde nog eens zeven miljoen voor de treinen.

Maar de mislukte aanbesteding zorgt nu voor een flinke kink in de kabel. De redenen voor de mislukking laat Hamster grotendeels in het midden, maar de strenge eisen van de provincie en Arriva voor de treinen zouden daar één van zijn. Een relatief kleine order, met daarnaast strenge eisen, zou geen treinbouwers hebben verleid om een contract te tekenen.

Hamster laat weten dat de ambitie om waterstoftreinen in te zetten in Groningen er nog steeds is en dat de zoektocht naar treinen doorgaat. Het provinciebestuur zou de huur van waterstoftreinen overwegen om het plan toch te verwezenlijken.