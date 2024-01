Aankomende dagen matige vorst en overdag nauwelijks dooi

Foto: Benson Kua via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De komende drie nachten krijgen we te maken met matige vorst en overdag niet of nauwelijks dooi. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis word de nacht naar donderdag de meest spannende en mogelijk ook de koudste. Zachte lucht is dan onderweg, maar de bijbehorende wolken lijken ons pas tegen de ochtend te kunnen bereiken zodat we nog een volle nacht vorst mee kunnen pakken. Op donderdag kan er dan mogelijk geschaatst worden.

Dinsdag is het stralend zonnig en schommelt de temperatuur rond of een graad onder het vriespunt. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Komende nacht vriest het matig, -6 of -7 graden.

Woensdag is het opnieuw zonovergoten en ook dan ligt de maximumtemperatuur rond het vriespunt bij heel rustig weer. In de nacht vriest het 5 tot 8 graden. Eerst is het helder, later neemt de bewolking toe bij een oplopende temperatuur.

Donderdagochtend schommelt de temperatuur bij een toenemende bewolking rond het vriespunt. Donderdagochtend en begin middag kan er dan op meer plaatsen geschaatst worden alvorens het kwik in de middag oploopt naar enkele graden in de plus. Daarna valt de dooi onherroepelijk in. In de nacht rond het vriespunt.

Vanaf vrijdag wordt het ’s middags een graad of 5/6 en verdwijnt de nachtvorst. Verder steekt er een stevige wind uit het westen tot noordwesten op en gaan er af en toe buien vallen.