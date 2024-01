Aanhoudingen en harddrugs bij inval in spookwoning Hereweg

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een inval in een woning aan de Hereweg heeft de politie donderdag 25 januari verschillende soorten harddrugs en geneesmiddelen aangetroffen. Dat meldt de politie deze woensdag.

In het appartement zijn twee verdachten aangehouden, een van 32 jaar uit Nieuwegein en een 56-jarige man uit Eindhoven. Zij worden verdacht van bezit en handel in harddrugs. Het appartement aan de Hereweg is een zogenoemde ‘spookwoning’, een woning waar niemand stond ingeschreven. In dit geval werd het appartement gebruikt als dekmantel voor illegale activiteiten. Er werden goederen aangetroffen voor het bewerken en het bereiden van cocaïne, XTC-pillen en geneesmiddelen. De politie heeft daarnaast een auto in beslag genomen.

Woningen waar niemand staat ingeschreven, kunnen gebruikt worden voor criminele activiteiten. Ze kunnen worden gebruikt om drugs of geld op te slaan, maar ook als tijdelijk onderkomen voor bijvoorbeeld drugskoeriers. Ze staan ook in rustige woonwijken. Valt jou als bewoner iets op dat te maken kan hebben met spookbewoning? Bijvoorbeeld een hennepgeur, afgeplakte ramen, steeds wisselende bezoekers of activiteiten midden in de nacht? De politie wil dat graag horen.