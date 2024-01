9.100 euro voor verlichte tong en lippen van de Stones

Foto: Nelise Kooistra

Het Groninger Museum heeft maandagavond ruim 23.000 euro opgehaald met een veiling van objecten uit de Rolling Stones-tentoonstelling Unzipped. Achttien objecten werden uiteindelijk geveild. Voor de lichtbak met de iconische tong en lippen, die voor het museum staat, werd het meeste geld neergelegd: 9100 euro.

Groningen is de laatste stad waar de tentoonstelling ‘Unzipped’ te zien is; de expositie over de zestigjarige carrière van de Engelse rockband reist niet verder naar andere musea. Het management van de Stones liet weten niet alle objecten terug te hoeven. Die objecten heeft het Groninger Museum dinsdagavond laten veilen.

Replica appartement

Er werd maar één bod uitgebracht op de replica van het appartement op 102 Edith Grove in Londen, de flat waar Mick Jagger en Brian Jones in hun beginjaren woonden. Ook Keith Richards trok daar niet veel later in. Eén bod was genoeg voor 5000 euro.

Vlaggen voor honderden euros

Ook de drie zwarte vlaggen met het logo van de Rolling Stones zijn verkocht. Het museum incasseerde in totaal 1050 euro voor de drie katoenen vlaggen samen.

37 biedingen op gouden plaat

Het populairste object was een gouden plaat van het album Hackney Diamonds. Daar werd maar liefst 37 keer op geboden en ging uiteindelijk voor 3200 euro over de toonbank.

Op twee andere objecten werd helemaal niet geboden. De twee grote muurfoto’s, waarop fans van de Stones te zien zijn, leverden het museum niets op.