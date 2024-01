Gaslocaties na twee dagen weer gesloten

Foto: Gijs Bouman -112groningen.nl

De twee gaslocaties in het Groningenveld die begin deze week opnieuw werden opgestart vanwege de kou, gaan weer dicht. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Vijlbrief heeft de NAM opgedragen om de de locaties Spitsbergen en Scheemderzwaag weer te sluiten. Hij heeft de opdracht gegeven omdat het KNMI meldt dat de gemiddelde etmaaltemperatuur de komende 14 dagen niet meer onder de -6,5 graden uitkomt.

De twee gaslocaties hebben zo’n twee dagen aangestaan. In die tijd is volgens Vijlbrief een ‘minimale hoeveelheid’ van 0,008 miljard kuub gas gewonnen. “Het besluit om deze twee productielocaties kortstondig op de waakvlam te zetten heeft onrust veroorzaakt in Groningen en dat vind ik heel vervelend”, schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris geeft toe dat er onvoldoende helderheid was over het weer opendraaien van de twee locaties. Dat leidde tot grote kritiek, onder meer bij het Gasberaad, de Groninger Bodembeweging, de SP en gedeputeerde Susan Top.