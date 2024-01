3.500 bezoekers aan eerste editie StartFest in Euroborg

Zo’n 90 opleiders, bedrijven, ondernemers en brancheorganisaties gingen donderdag in de Euroborg met meer dan 3.500 bezoekers in gesprek over wat ze te bieden hebben qua opleidingen en (vrijwilligers)werk.

Daarmee was de eerste editie van het werk- en ontwikkelevenement in de Euroborg een groot succes, schrijft StartFest. Volgens initiatiefnemer Werk in Zicht ging zeker dertig procent van de bezoekers met een vervolgafspraak de deur uit.

Bezoekers konden tijdens StartFest onder meer lassen leren, virtueel door Groningen fietsen, met graafmachines werken, games spelen met een VR-bril, hun digitale vaardigheden testen of ontspannen bij straattheater en kledingadvies krijgen van een styliste.

Jörgen Raymann gaf samen met wethouder Carine Bloemhoff de aftrap voor StartFest. “Wij moeten mensen nog ontdekken”, vertelde Raymann tijdens de opening. “De arbeidsmarkt heeft heel veel groeibriljanten die ze kunnen ontdekken. Geef ze een kans, haal ze binnen en zorg ervoor dat ze een veilige omgeving hebben om zich te ontwikkelen. En dan ga je zien hoeveel mooie dingen we kunnen ontwikkelen met elkaar.”

Wethouder Bloemhoff keek tevreden terug op de eerste editie van het werk- en opleidingsfestival: “Geweldig om zoveel bezoekers en ondernemers vandaag te zien. Dit is het eerste festival van een reeks van 12 in de hele provincie Groningen en de kop van Drenthe, dus dicht bij de mensen. Het is zien, voelen, meemaken en ontmoeten. Dat is waar het bij deze festivals om draait, om uiteindelijk mensen de stap te laten zetten richting werk of scholing.”

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Het festival werd georganiseerd door bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties en mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.