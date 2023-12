Zweten en zwoegen op Sinterklaasgedichten in Museum aan de A: “Je wilt niet de loser van het gezelschap zijn”

Mensen met Sinterklaasgedichtenstress konden zondagmiddag terecht in het Museum aan de A. Volgens Karlijn Donders van het museum was het een gezellige en leuke middag die ook voor herhaling vatbaar is.

Hoi Karlijn! Jullie boden een last-minute Sinterklaasgedichten schrijven aan. Hoe ging het?

“Het was ontzettend leuk. Er was een gevarieerde groep mensen, van jong tot oud, op de middag afgekomen. Onder leiding van Lilian Zielstra, die onder andere twee jaar Stadsdichter is geweest in Groningen, is iedereen aan de slag gegaan. Dat begon met een aantal praktische tips, vervolgens was er ruimte om te gaan schrijven en het eindigde met het voordragen van de gedichten.”

Welke praktische tips werden er gegeven?

“Het is belangrijk om overzicht aan te brengen. Bij het schrijven van een gedicht komt er wellicht veel informatie op je af waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Het is belangrijk om voor ogen te houden voor wie je het gedicht schrijft. Of je richt je op het type, of soort, cadeau dat je geeft. Dat is een goed uitgangspunt om je gedicht aan op te hangen. Als je je richt op de persoon is het handig om een aantal positieve eigenschappen over die persoon op te schrijven waar je uit kunt putten.”

Wanneer je daar voor kiest heb je het risico dat je volgend jaar met ongeveer hetzelfde gedicht aan komt zetten …

“Dat klopt. Daarom werd ook het advies gegeven om je te richten op de afgelopen twaalf maanden. Om die eigenschappen uit het afgelopen jaar in het gedicht te verwerken. Vervolgens heeft Lilian uitgelegd welke dichtvormen je kunt gebruiken. Sommige dichtvormen hebben bijvoorbeeld een vast rijmschema. Ga je voor een Perzisch kwatrijn (a a b a), ga je voor een limerick (a a b b a) of ga je voor een kwintijn (a b a a b)? Wel werd aangegeven dat de inhoud het belangrijkste is, en dat als het niet lukt, dat het rijmen dan ook achterwege gelaten kan worden.”

Nadat jullie zelf aan de slag zijn gegaan moesten de gedichten voorgedragen worden …

“Dat was heel leuk en spannend. Je wilt niet de loser van het gezelschap zijn, haha. Er kwamen een aantal hele mooie gedichten tevoorschijn. Een meneer had een heel mooi en lang, bijna poëtisch, gedicht geschreven. Iemand anders had een gedicht geschreven voor een jongetje aan wie diegene voorlees, en iemand anders had iets geschreven voor zijn vriendin. We hebben hele mooie dingen voorbij horen komen.”

Het schrijven van gedichten kan heel lastig zijn. Je kunt uiteraard ook gebruik maken van AI …

“Daar is het vanmiddag ook uitgebreid over gegaan. Toch was men daar niet enthousiast over. De teneur was ook dat men het maar belachelijk vindt dat je dat zou gebruiken. Het zijn toch applicaties waar geen gevoel in zit, die eigenlijk maar wat woorden uitspuwen. Terwijl als jij een gedicht schrijft, dat er dan een gevoel in zit. Er is nagedacht voor wie het is. Er is letterlijk tijd en energie in gestoken. Er is op gezwoegd.”

Ik hoor veel enthousiasme. Krijgt dit een vervolg?

“Die kans is groot. Dit was de eerste keer dat we dit gedaan hebben. Vorig jaar zijn we gestart met de kamer voor Sinterklaas. Dat Sinterklaas bij ons overnacht. Daar hadden we toen geen activiteiten rondom. Dit jaar hebben we dat wel gedaan. Zo hadden we bijvoorbeeld een workshopmiddag met muziek en een verhaal. Deze activiteit hadden we georganiseerd voor ouderen. En ja, het was super leuk, en het lijkt ons heel leuk om dit volgend jaar weer aan te gaan bieden.”