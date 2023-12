Zuidzijde Vondellaan vanaf vrijdagmiddag weer open

Foto: Aanpak Ring Zuid

De zuidzijde van de Vondellaan gaat vrijdag weer open. Dat meldt Aanpak Ring Zuid. Vanaf 15:00 is de weg tussen de P.C. Hooftlaan en de rotonde op de Van Iddekingeweg weer beschikbaar voor verkeer.

Begin november ging de Vondellaan dicht. De riolering moest worden vervangen en de weg werd opnieuw ingericht. Door het natte weer is er vertraging gekomen in de werkzaamheden. De bedoeling is dat er nog een extra laag asfalt wordt geplaatst. Daarbij wordt ook het gedeelte van de Vondellaan tot de Van Ketwich Verschuurlaan onder handen genomen.