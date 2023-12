Zorgen bij VVD en GroenLinks over busuitval in Stad

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het slechte en koude weer van de afgelopen tijd lijkt het busvervoer in Groningen geen goed te hebben gedaan, zo stellen de raadsfracties van de VVD en GroenLinks. De partijen maken zich zorgen en vragen het college om inzet.

De twee raadsfracties laten weten de afgelopen tijd vaak te horen dat er sprake is van busuitval of (ernstige) vertraging van bussen. Koud weer is daar mogelijk de oorzaak van, want de accu’s van de elektrische bussen in onze gemeente zouden hier slecht tegen kunnen.

“Los van de oorzaak vinden onze beide fracties dat het OV betrouwbaar moet zijn”, schijven raadsleden Rik Heiner (VVD) en Benni Leemhuis (GroenLinks) in schriftelijke vragen aan het college. “Gebruikers van het OV moeten daarop kunnen vertrouwen, zeker omdat in Groningen veel mensen van het OV afhankelijk zijn.”