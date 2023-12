‘Zondag in de loop van de dag kans op sneeuw, komende dagen waterkoud’

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal winterse dagen gaat een westelijke stroming weer ons weerbeeld bepalen waarbij de temperatuur op gaat lopen. Voor het zover is gaat er eerst nog sneeuw vallen.

Zondag begint de dag met de kans op een lokale mistbank. In de ochtend is er een glimp van de zon mogelijk, maar de bewolking heeft de overhand. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen wordt het 1 graad. In de avond arriveert het eerste oceaanfront met daarbij kans op sneeuw. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Uiteindelijk wordt het in de tweede helft van de nacht weer droog.

Maandag gaat waterkoud verlopen bij temperaturen rond of net boven het vriespunt. In de ochtend is het droog, maar in de tweede helft van de middag nemen de neerslagkansen weer toe. Er is dan kans op regen of natte sneeuw. Op dinsdag liggen de temperaturen rond de 3 graden. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt er regen. Woensdag lijkt een droge dag te worden, waarbij de zon zich zo nu en dan laat zien. Dan kan het 4 of 5 graden worden.