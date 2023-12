Zoektocht naar vermiste Thomas gaat door met hulp van helikopter

Foto: Martin Nuver, 112Groningen.nl

De zoektocht naar de vermiste Thomas gaat zaterdag onverminderd door. Zaterdagavond laat vliegt er een helikopter van de kustwacht boven de stad, om te helpen bij de zoektocht.



De helikopter hing een tijdje stil rond het Van Starkenborghkanaal, meldt Patrick Wind van 112Groningen.nl. Even later trok de helikopter over de Oosterparkwijk richting het centrum van de stad.

In de loop van zaterdag werd online melding gedaan van de vermissing van de 26-jarige Thomas van Zeewijk Vink. Hij is vannacht rond 0.30 uur voor het laatst gezien aan de Kattenhage.

Thomas heeft kort donkerblond haar en heeft grijs/blauwe ogen. Hij is voor het laatst gezien met een zwart shirt, een donkere broek en witte schoenen van Reebok. Hij had waarschijnlijk geen jas aan.