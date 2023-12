Zoekacties naar vermiste Thomas bij Gorechtkade en Oostersluis

Foto: 112 Groningen

De politie, SAR Nederland en de Groninger Reddingsbrigade hebben dinsdagmiddag druk gezocht naar aanwijzingen rond de vermissing van Thomas van Zeewijk Vink. Onder meer bij de Oostersluis aan het Eemskanaal en aan de Gorechtkade werden zoekacties gehouden.

Op het Eemskanaal werd onder andere een sonarboot ingezet. Datzelfde gebeurde aan de Gorechtkade, waar ook onderwaterdrones werden gebruikt bij een zoekactie.

Van Zeewijk Vink werd zaterdagnacht voor het laatst gezien in de buurt van het Stadsstrand bij het UMCG. De politie heeft de afgelopen dagen meerdere tips binnengekregen over de vermissing van Thomas. Tips en camerabeelden zijn nog steeds welkom vanuit het zoekgebied: de omgeving van de Kattenhage, de Oosterhamrikkade, het Oosterhamrikkanaal en de Eerste Hunzestraat.

Heb jij Thomas gezien, weet je waar hij is of heb je camerabeelden waar hij op staat, neem dan contact op met de politie. Dat kan via de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Bellen met de politie kan ook via 0900-8844.