Zo komt de nieuwe ACLO eruit te zien

Impressie via Hanzehogeschool

Na negen jaar plannen gaf de universiteitsraad vorige week groen licht voor een opvolger van de ACLO op de Zernike Campus. De Hanzehogeschool deelde donderdag een impressie van het nieuwe sportcentrum voor studenten.

Het nieuwe sportcomplex komt direct ten noorden van het bestaande sportcomplex. Dit complex van eind jaren zestig was nodig toe aan vervanging. Het is te klein, vreet energie en heeft niet alle moderne voorzieningen.

In het nieuwe sportcentrum worden de bestaande drie sporthallen vervangen. Daarnaast wordt de ruimte voor fitness en spinning verdubbeld, komt er een extra squashbaan en wordt de klimwand vergroot. Wat ook nieuw is, zijn ‘buitenkleedkamers’ en bergingen voor buitensporters. Verder komen bestaande faciliteiten zoals de dojo, danszaal met spiegelwand, zalen voor sportonderwijs en groepssportlessen, kleedruimten, horeca met terras, multifunctionele ruimte en kantoren terug in de plannen.

AGS Architects uit Amsterdam heeft de voorlopige ontwerpen voor het nieuwe sportgebouw voor studenten opgetekend. De ontwerpen zijn eind 2024 klaar. In 2025 gaat de bouw van start en zal naar schatting ongeveer twee jaar in beslag nemen. De atletiekstrook en het voetbalveld die voor de bouw moeten wijken, zullen na afronding van de nieuwbouw samen met de padel- en beachvolleybalvelden een plek krijgen op het groene voorterrein van het sportcentrum.