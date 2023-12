Zo goed als droog maar koud weekend met af en toe zon, daarna meer wolken en kans op neerslag

Foto: Joris van Tweel

Groningen kan zich opmaken voor een koud, maar zo goed als droog weekend waarin ook de zon zich af en toe laat zien. Daarna trekken meer wolken onze kant op en wordt de kans op een (winterse) bui weer wat groter.

Zaterdagochtend vroeg kan er hier en daar nog een klein sneeuwbuitje vallen. Daarna wordt het droog en krijgt de zon ook een kans tussen de wolken. Maar de zon zorgt niet voor veel warmte. Het wordt maximaal 2 graden, bij een zwakke wind die van het noordwesten naar het zuidwesten draait.

In de nacht naar zondag pakt het wolkendek zich iets verder dicht. Dan kunnen er misschien wel wat sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen, maar veel zal dat niet zijn. Het kwik daalt naar een graad of 3 onder nul. Zondag overdag kent vrijwel hetzelfde weerbeeld als de dag ervoor: een zonnetje tussen de wolken en 1 of 2 graden boven het vriespunt op de thermometer, bij een zwak tot matig windje uit het zuiden.

Daarna trekt het wolkenpak zichzelf weer dicht en keert de kans op een (sneeuw)bui terug, zowel op maandag als op dinsdag en dan met name in de avond en nacht. De temperatuur blijft op maximaal 2 graden boven het vriespunt steken. De wind blijft zwak tot matig en draait in de eerste helft van de week van het zuidoosten naar het noorden.