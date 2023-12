Ziekenhuizen en verzekeraars in Groningen gaan samenwerken: ‘Nodig om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden’

Foto: Google Maps - Streetview

De Groningse ziekenhuizen en de drie grootste zorgverzekeraars uit deze regio gaan samenwerken op het gebied van beweegzorg, cardiologische zorg, rectumchirurgie en plastische chirurgie.

Dat maakten het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Martini Ziekenhuis en het UMCG en verzekeraars Menzis, Zilveren Kruis en VGZ vrijdag bekend.

Volgens de ziekenhuizen en verzekeraars betekent de samenwerking voor patiënten dat ze op de genoemde specialismen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen terechtkunnen voor basiszorg, in het Martini Ziekenhuis voor de meer specialistische zorg en in het UMCG voor de meest specialistische zorg. Dat betekent wel dat een patiënt soms verder moet reizen dan nu. Tegelijk moet de samenwerking leiden tot kortere wachttijden.

Volgens Wilja Strating, manager zorg van Menzis, betekent de samenwerking wel dat patiënten niet altijd meer zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis zij gaan: “Een onvermijdelijke ontwikkeling, maar wel eentje die goed is uit te leggen. Patiënten hebben nu nog veel keuzevrijheid, maar als we op de huidige manier doorgaan komt essentiële basiszorg steeds verder onder druk te staan. We kunnen ze dus soms minder keuze bieden, maar daarmee zorgen we er wel voor dat we de spoedeisende hulp in de regio open kunnen houden.”