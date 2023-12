Zeven Stadjers beëdigd als Tweede Kamerlid, drie nieuwkomers leggen eed of belofte af

Zeven inwoners van de gemeente Groningen legden woensdagmiddag de eed (of verklaring en belofte) af voor hun installatie als lid van de Tweede Kamer, na hun verkiezing eind november. Vier daarvan zijn bekende gezichten in Den Haag, drie Stadjers namen voor het eerst plaats in een blauwe zetel.

Julian Bushoff (PvdA), Sandra Beckerman (SP), Jimmy Dijk (SP) en Wieke Paulusma (D66) keerden woensdagmiddag terug in de vergaderzaal van de Tweede Kamer voor een nieuwe periode als volksvertegenwoordiger. Daar kwamen drie vertegenwoordigers uit onze gemeente bij, die nog niet eerder een plekje hadden in de Kamer: Danielle Jansen (NSC), Glimina Chakor (GroenLinks) en Dennis Ram (PVV).

Groningen als provincie wordt de komende periode ook vertegenwoordigd door Roelien Kamminga (VVD) en Reinder Blaauw (PVV).

Kamminga werd als eerste geïnstalleerd van alle Tweede Kamerleden, omdat zij tijdelijk de rol van voorzitter vertolkt. Ze volgt daarmee partijgenoot Vera Bergkamp voorlopig op. Na de beëdiging van alle Kamerleden stelde de Kamer de definitieve profielschets vast voor de nieuwe Voorzitter die zij uit hun midden kiezen. In een plenaire vergadering op een later moment mogen de kandidaten hun motivatie onderbouwen. Andere leden kunnen de kandidaten vragen stellen over de kandidatuur. Daarna volgt een stemming.

Met de installatie van de nieuwe Kamerleden heeft Groningen als gemeente hetzelfde aantal volksvertegenwoordigers in Den Haag als voor de verkiezingen van 22 n0vember. Ook toen zaten zeven (oud-) Stadjers op een blauwe zetel. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Henk Nijboer en voormalig Stadjer Anne Kuik (CDA) keerden niet terug in de Tweede Kamer. Nijboer en Kuik kregen dinsdag, toen de Kamer afscheid nam van vertrekkende Kamerleden, een koninklijk lintje opgespeld voor hun dienst aan de democratie. Van der Graaf had er al één, nadat zij in 2021 een zetel misliep. Het Kamerlid voor de ChristenUnie kreeg haar zetel terug nadat partijgenoot Carola Schouten minister werd, maar is haar blauwe stoel nu opnieuw kwijt.