Zestiende editie WinterWelVaart van start

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Museum aan de A aan de Brugstraat werd vrijdagmiddag de zestiende editie van WinterWelVaart geopend. Tot en met zondag liggen, tijdens het misschien wel het vaakst gefotografeerde evenement in Stad, weer twintig verlichte, historische schepen aan bij de Hoge, Lage en Kleine der A aangemeerd.

Wethouder Kirsten de Wrede opende WinterWelVaart vrijdagmiddag. Volgens De Wrede is de gemeente trots is op het evenement. Een bijzonder dankwoord ging naar Harrie de Vries, die jarenlang betrokken was als projectleider en dit jaar afzwaait. Daarna stapten een gezelschap op de ‘Emma’ voor een rondvaart.

Bekende klippers en kotters, met daarnaast een aantal historische motorschepen, verzorgen ook dit jaar weer bijzondere acts aan boord tijdens het driedaagse evenement. Er zijn Groningse muziek-, theater- en dansoptredens en verschillende lezingen en koren. Onder meer Arnold Veeman, Waterbolk, VanDeStraat, Theo de Groot, Anne Jan Toonstra, Guillaume Pool en Clash staan op het programma. Naast allerlei creatieve workshops is er ook kindertheater en het mastklimmen op de Jantje.

Daarnaast kunnen bezoekers tijdens een vaartochtje de verlichte historische schepen vanaf het water bekijken. Op de kade is als vanouds weer een wintermarkt, met 50 kramen en 11 foodtrucks langs het Hoge, Lage en Kleine der A. Bij het Museum aan de A en in de Akerk zijn verschillende optredens en kinderactiviteiten. Kleine verandering ten opzichte van vorig jaar is de terugkeer van de kunstroute. Lokale kunstenaars vertoonden vorig jaar hun werk aan boord van de ‘Pelikaan’. Dit jaar exposeren 35 kunstenaars uit de buurt op verschillende schepen en in panden in het A-kwartier.

Het volledige programma is hier te vinden.