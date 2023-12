‘Zacht en nat’ veel waarschijnlijker dan ‘vorst en sneeuw’ tijdens Kerst, maar wit ‘schampschotje’ ervoor is niet ondenkbaar

Met steeds meer opgetuigde kerstbomen, lampjes op straat en borrels op het werk voelt het alsof de Kerst dichtbij is. Een gedetailleerde weersvoorspelling laat nog wel even op zich wachten, maar Johan Kamphuis doet vrijdag alvast een voorschot. Waarschijnlijk rest ons weinig anders dan een traditionele ‘groene kerst’, maar een ‘schampschotje’ van Koning Winter voor die tijd is niet helemaal uitgesloten.

Volgens Kamphuis is de kans dat de Kerst van 2023 die ene ‘witte’ wordt die ons gebied gemiddeld eens in de tien jaar treft erg klein: “Hogedruk heeft zich al lange tijd vastgezet boven het zuiden van Europa en verplaatst zich de komende tijd westwaarts nabij de Azoren. Tegelijk zien we dat de poolwervel zich verplaatst naar Scandinavië. Daar komt een enorme portie kou vanuit het Poolgebied terecht. Maar voor de duidelijkheid: dit is ingevangen in een lagedrukgebied.”

In de aanloop naar Kerst zou dit lagedrukgebied heel misschien iets van wittigheid naar ons gebied kunnen brengen. Kamphuis:“ De kou kan in de aanloop zover uitzakken dat wij daar eens een schampschotje van mee krijgen in de vorm van een winterse bui. Maar tijdens de Kerst verplaatst deze bel koude lucht zicht in noordoostelijke richting.”

Hoewel deze voorspelling iets van hoop lijkt te brengen op enige sneeuwval tijdens de kerstperiode, denkt Kamphuis tot besluit dat 25 en 26 december gewoon ‘groen’ gaan zijn in Groningen: “ Deze grootschalige constellatie zal tegen en rond de kerst bij ons de westelijke stroming zeer waarschijnlijk aanzwengelen en dan rest ons weinig anders dan een traditionele, groend kerst. Dus eerder zacht en nat dan vorst en sneeuw!”