Zaalvoetbal: Weer verlies Drs. Vijfje, PKC’83 wint topper

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - PKC'83/Team Amoeri

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond in de eredivisie opnieuw verloren. In Gorinchem was ZVG Cagemax met 3-1 te sterk.

De ruststand was 2-0. Na de pauze maakte Nouk van der Wal nog wel de 2-1, maar Cagemax scoorde daarna nog een keer.

Drs. Vijfje staat elfde en voorlaatste met 5 punten uit 11 wedstrijden.

Mannen

In de eerste divisie A mannen won PKC’83/Team Amoerie thuis na een 4-0 ruststand met 4-1 van Het Vennewater. PKC’83 bleef op de derde plek met 20 uit 10, maar staat nog maar één punt achter op Het Vennewater. White Stones is met 25 punten koploper.

De heren van Drs. Vijf verloren in dezelfde klasse met 4-2 van VIOS ’79. De studenten kwamen met 4-0 achter, maar door een doelpunt van Max Snijders en een eigen goal werd het nog 4-2. Drs Vijfje is elfde en voorlaatste met 6 uit 10.