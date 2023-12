Het blijft wisselvallig en vrij zacht; de winter is nog ver weg

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Woensdag is er veel bewolking en in de loop van de ochtend gaat het enkele uren regenen. Vanaf een uur of twee volgt een droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest wordt het ongeveer 8 graden.

In de avond valt er regen, maar in de nacht blijft het droog. de temperatuur daalt nauwelijks, tot ongeveer 7 graden.

Donderdag is er kans op een bui, maar ook geregeld zon. Er staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt zo’n 9 graden.

Vrijdag zijn er zonnige perioden met later af en toe een bui. Het wordt 8 of 9 graden bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind.

Zaterdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag blijft het wisselvallig, met zon en buien. Er staat een krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest en het wordt zo’n 7 graden.