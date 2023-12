Foto: Patrick Wind - 112Groningen

In de Guldenstraat, in de binnenstad van Groningen, is winkelend publiek bekogeld met zwaar vuurwerk. Het vuurwerk is vermoedelijk vanaf een balkon van een pand naar beneden gegooid. Dat meldt 112Groningen. De politie heeft de straat volledig afgezet.

De politie is in grote aantallen aanwezig. Zij onderzoeken op dit moment wie het vuurwerk heeft gegooid. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.