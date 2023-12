Wietexperiment begonnen in Tilburg en Breda, proef start uiterlijk over zes maanden in Stad

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

In Breda en Tilburg ging vrijdag de eerste legaal (gereguleerd) geteelde cannabis over de toonbank. Dat betekent dat in Groningen de eerste legaal geteelde wiet waarschijnlijk tussen maart en de zomervakantie wordt aangeboden in coffeeshops.

De start van de proef begint in Tilburg en Breda met een zogenaamde ‘aanloopfase’. Telers, coffeeshophouders, vervoerders en toezichthouders doen dan ervaring op met de levering en verkoop van gereguleerde cannabis. Ook kijken politie en de gemeenten naar het toezicht, het beveiligd vervoer en het gebruik van een track & trace-systeem. Deelnemende coffeeshops mogen tijdens deze aanloopfase maximaal 500 gram ‘staatswiet’ op voorraad hebben, naast een halve kilo ‘gewone’ illegaal geteelde, maar gedoogde producten.

De aanloopfase duurt op z’n kortst drie maanden. Dat zou betekenen dat Groningen in april zou kunnen beginnen met de verkoop van de legaal geteelde cannabis in de coffeeshops. Voor de ‘aanloopfase’ is wel een half jaar gereserveerd, wat zou betekenen dat de wietproef pas eind juni begint in onze gemeente. Vanaf dat moment geldt in Groningen (en tien andere deelnemende gemeenten) zes weken lang hetzelfde devies: gereguleerd geteelde wiet wordt verkocht naast de ‘gedoogde’ cannabis. Daarna gaat de wietproef echt beginnen en mogen deelnemende coffeeshophouders alleen nog de gereguleerde cannabis verkopen.

Maar het kabinet houdt wel een slag om de arm. Als tijdens de aanloopfase blijkt dat de openbare orde of veiligheid in het geding komen, kan de aanloopfase voortijdig worden stopgezet.