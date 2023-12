Wethouder ziet behoefte consultatiebureau in Meerstad niet: “GGD heeft daar het geld niet voor”

Foto via Bureau Meerstad

Meerstad krijgt geen consultatiebureau in het nog te realiseren gezondheidscentrum. Ondanks dat wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg met de initiatiefnemers in gesprek wil, zegt ze dat hier geen geld voor beschikbaar is, en dat ze ook twijfels heeft qua behoefte.

Molema reageerde daarmee op vragen van de VVD-fractie. Raadslid Elisabeth Akkerman: “Ons bereikte een interessant initiatief: de mensen achter het gezondheidscentrum in Meerstad willen ook graag een consultatiebureau toevoegen aan het centrum. Zij hebben hierover al contact gelegd met de gemeente en GGD en hebben begrepen dat dit budgettair niet mogelijk is. Aangezien Meerstad een kinderrijke wijk is, die groeiende is en er op dit moment zich een unieke kans voordoet, namelijk het starten van een gezondheidscentrum, is onze fractie van mening dat het de moeite waard is om hier nog eens naar te kijken.”

Wethouder Manouska Molema: “GGD heeft een krappe begroting”

Wethouder Molema zegt echter dat dit niet gaat gebeuren: “De GGD biedt jeugd- en gezondheidszorg aan in Lewenborg en Ten Boer. Die locaties zijn voldoende om in de vraag te voorzien. Daar komt ook bij dat de GGD werkt met een krappe begroting. De gemeenteraad heeft hier ook mee ingestemd. Er is bezuinigd op de GGD, en de organisatie heeft op dit moment absoluut geen vet op de botten. Financieel is er de ruimte wat we nu doen: meer is niet mogelijk.”

“Eemskanaalzone heeft onze voorkeur”

Toch kan niet ontkend worden dat Meerstad groter wordt: “Vanuit de GGD heeft het dan de voorkeur om in de Eemskanaalzone te gaan zitten. Daar gaan we ook gesprekken over voeren. In dit gebied komen meer voorzieningen, waarbij we bijvoorbeeld ook willen gaan kijken of we hier een locatie voor WIJ aan toe kunnen voegen. Dus de mogelijkheid voor een consultatiebureau in een gezondheidscentrum zien wij niet zitten, maar we willen hier wel het gesprek over aan gaan met de initiatiefnemers.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Dit is wel een uniek moment”

Akkerman: “De context is helder. Maar toch is dit een uniek moment. De plannen lopen nu, en je moet het ijzer smeden wanneer het heet is.” Molema: “Het is niet een acuut probleem. Mensen kunnen naar Lewenborg of Ten Boer. En uiteindelijk heeft de Eemskanaalzone onze voorkeur, omdat daar de dichtheid hoger is.”