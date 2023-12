Wethouder gaat met NS in gesprek over ‘boete’ bij inleveren ov-fietsen

Foto: Willem_90 - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36188216

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer gaat in gesprek met de NS over het bedrag dat je moet betalen wanneer je een ov-fiets op een andere locatie inlevert dan waar je het rijwiel hebt opgehaald. Dat heeft Broeksma laten weten naar aanleiding van een voorstel van Student & Stad.

De partij kwam met een voorstel om het aanbod van deelmobiliteit verder uit te breiden. Raadslid Karoline de Groot: “De ov-fiets is op dit moment op vier plekken beschikbaar. In een tijd waarin we vol inzetten op deelmobiliteiten moeten we volgens mij alle registers opentrekken. Als we kijken naar het huidige aanbod, dan vindt niet iedereen het fijn om je met een elektrisch voertuig te moeten voortbewegen. We realiseren ons dat er eerder proeven zijn gedaan met de ov-fiets op Kardinge en P+R-Hoogkerk, wat niet een succes was. Nu we gaan toewerken naar 50 mobiliteitshubs in onze gemeente, is dit wat ons betreft een mooie kans om de ov-fiets hier ook bij te betrekken.”

Karoline de Groot (Student & Stad): “De tien euro boete werkt de aantrekkelijkheid niet in de hand”

De Groot: “Wij willen de wethouder vragen om dit onderwerp te betrekken bij de gesprekken met de NS. En we willen ook vragen of de wethouder bereid is om in deze gesprekken de boetes mee te nemen. Als je de fiets nu inlevert op een locatie waar je de fiets niet gehaald hebt, dan betaal je een bedrag van tien euro, wat de aantrekkelijkheid niet in de hand werkt.” Het voorstel wordt mede ingediend door de ChristenUnie, Partij voor het Noorden en D66. Andrea Poelstra namens D66: “Je wilt de ketenreis zo goed mogelijk faciliteren. Met een uitbreiding van de hubs, kun je ook verschillende vormen van vervoer aanbieden.”

Rik Heiner (VVD): “In hoeverre is dit van toegevoegde waarde?”

Bij de VVD is men kritisch op het plan. Raadslid Rik Heiner: “Er wordt gesproken over een boete, maar het is geen boete. Het zijn de kosten die gemaakt moeten worden door de aanbieder om een fiets weer te verplaatsen naar een locatie waar deze nodig is. En als je het hebt over een ketenreis: een bus stopt op gemiddeld honderd, tweehonderd of driehonderd meter van een locatie waar je moet zijn. In hoeverre is dit van toegevoegde waarde? Of is het aanbod bij stations al voldoende?” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Wij vragen ons af of deze motie nu het beste middel is voor wat men wil.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Jammer dat partijen direct beren op de weg zien”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Wij vinden het een goed voorstel, waarbij het jammer is dat verschillende partijen direct al beren op de weg zien. Dat moeten we niet doen. Volgens mij moeten we met de NS in gesprek en moeten we uitzoeken wat er mogelijk is om het gebruik van deelfietsen te stimuleren.” Wethouder Broeksma gaat daar deels in mee: “Als gemeente gaan we fors investeren in mobiliteitshubs waar verschillende vervoersvormen worden aangeboden. Dit voorstel gaat specifiek over ov-fietsen. Die worden op dit moment aangeboden op de drie treinstations in de stad en in Haren.”

Wethouder Philip Broeksma: “Fietsen op Kardinge en in Hoogkerk werden nauwelijks gebruikt”

Broeksma: “Een jaar geleden zijn er ook fietsen aangeboden op Kardinge en de P+R-terreinen in Hoogkerk en Haren. Uit onderzoek blijkt dat die fietsen nauwelijks gebruikt werden. In gezamenlijk overleg is besloten om de fiets daar weer weg te halen. Wat inderdaad meespeelt is dat als je een fiets van locatie A haalt, dat deze ook weer op locatie A ingeleverd moet worden. Je kunt de fiets ook inleveren op locatie B, maar dan betaal je 10 euro extra.”

“Ik ga het meenemen in de gesprekken met NS”

“Het gaat over fietsen zonder trapondersteuning. Sinds september zijn er in onze gemeente twee deelfietsaanbieders actief die fietsen met trapondersteuning aanbieden. Het aanbod is dus wat groter, waarbij het voordeel is dat deze fietsen overal ingeleverd kunnen worden. Zien we dan geen kansen? Wat ik ga toezeggen is dat we in gesprek gaan met de NS om te bespreken wat hier mogelijk is. In dat gesprek gaan we de boete meenemen.”