Wethouder en raadsleden helpen vrijwilligers mee

Foto: Google Maps - Streetview

Deze donderdag is de slotdag van de campagnemaand ‘Mensen maken Groningen.’ Op deze Dag van de Vrijwilliger helpen wethouder Inge Jongman en enkele raadsleden een handje mee.

De wethouder bezoekt het Project Kinderkamer van de Stichting Present Groningen. Vrijwilligers richten daar een kinderkamer in van een alleenstaande moeder met vier kinderen. Donderdagavond helpt ze vrijwilligers in woonzorgcentrum Bloemhof in Ten Boer met het maken van kerststukjes.

Drie raadsleden bezoeken het Taalcafé van Humanitas en drie van hun collega’s gaan naar het Leger des Heils. De wethouder en de raadsleden overhandigen bloemen aan de vrijwilligers met wie ze die dag werken.

“Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze maatschappij,” zegt wethouder Inge Jongman. “Daarom is het ook zo belangrijk dat we vrijwillige inzet stimuleren, waarderen en waar mogelijk ondersteunen.”