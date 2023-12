‘Brief aan ondernemers met vaste kraam had nooit verstuurd moeten worden’

Fish on the ice for sale . Fresh fish in market

De brief voor dertig ondernemers met een vaste standplaats waarin staat dat zij per 1 januari elke avond hun kraam moeten afbreken, had nooit verstuurd moeten worden. Dat zegt wethouder Carine Bloemhoff.

De brief zorgde voor woede bij eigenaren van onder meer bloemen- en viskramen. Die zien het extra werk, ’s avonds en ’s morgens vroeg, niet zitten. Bloemhoff: “De brief is ingetrokken en er komt een andere brief voor in de plaats. Maar we gaan eerst in gesprek met ondernemers over de regels, en over hoe we de situatie passend kunnen maken.” Volgens de wethouder volgen er voorlopig geen acties op het gebied van handhaving.

De oppositie in de gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld over de brief. “Wij roepen het college op een daadwerkelijk open gesprek te voeren, zonder dat de uitkomsten daarvan vooraf duidelijk zijn,” aldus Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van Stadspartij 100% voor Groningen. “Dit is een nieuw hoofdstuk in het boek: hoe pest ik de ondernemer de gemeente uit? Wij vragen ons af of dit is wat het college wil,” vult fractievoorzitter van de VVD Ietje Jacobs-Setz aan.