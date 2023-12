Werkloosheid Groningen licht gestegen

Foto: Gerrit de Haan

Op dit moment ontvangen 2348 Groningers een WW uitkering, dat zijn er ruim dertig meer dan vorige maand en ten opzichte van november vorig jaar zijn dat er 237 meer.

In Groningen steeg de WW in november met name door een faillissement in de chemische industrie. Ook in de detailhandel, uitzendbedrijven en horeca was een toename zien. De ontwikkeling in deze sectoren valt toe te schrijven aan seisoensinvloeden en de daarmee teruglopende werkgelegenheid. Vanuit het onderwijs neemt het aantal WW-uitkeringen juist af in november.

In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in de provincie Groningen 13,0% (641 uitkeringen) hoger.