Wensambulance Noord-Nederland vervult recordaantal wensen in 2023

Foto: Wensambulance Noord-Nederland

Stichting Wensambulance Noord-Nederland brengt al voor het einde van het jaar een recordaantal aan wensen in vervulling. Al voor de kerst zijn zo’n 200 wensen van terminale mensen in vervulling gegaan. In 2022 waren dat er 111.

Volgens wenscoördinator Erik Roelfsema vervulde de stichting, sinds haar oprichting in 2009, nog niet eerder zoveel wensen. 2023 ziet dus nu al een recordaantal en het jaar is nog geen eens voorbij.

Wensambulance

Stichting Wensambulance Noord-Nederland helpt terminaal zieke inwoners van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe bij het vervullen van hun laatste wens. Zo kunnen ze op een geheel eigen wijze afscheid nemen van het leven. Vaak gaan mensen naar een bijzondere plek of evenement om op deze manier een speciale dag te ervaren.

Het gaat daarbij om mensen die vanwege medische redenen liggend vervoerd moeten worden. Om de wensen te vervullen, heeft de stichting een eigen ambulance en zo’n zeventig vrijwilligers. Zij werken in het dagelijks leven voornamelijk als buschauffeur of als verpleegkundige/verzorgende. De vrijwilligers begeleiden deze wensen en doen dit naast hun eigen werk of pensioen.