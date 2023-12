Welke denksporter houdt het langst zijn adem in tijdens het tweede NK onderwaterschaken in het Willem Alexander Sportcentrum?

Afbeelding uit Instagram-video Oscar Bos (@bososcar)

Het Willem Alexander Bad op Zernike opende vrijdagavond speciaal de deuren tijdens de kerstvakantie voor het tweede Open NK Onderwaterschaken.

Net als vorig jaar begonnen de deelnemers uit heel Nederland om 18.00 uur aan de eerste wedstrijden. Onder de deelnemers was ook de de winnaar van vorig jaar: grootmeester Sipke Ernst uit Groningen.

Een partij onderwaterschaken duurt ongeveer een uur. Op de bodem van het zwembad stonden schaakborden met magneetjes in de stukken. Zodra de schakers het 1.20 meter diepe water induiken (let wel: alleen met zwemkleding en duikbril, geen duikuitrusting), moeten ze een zet doen. Daarna mogen ze pas weer omhoog om adem te halen. Het denkwerk over het schaakspel gebeurt dus zonder een duidelijke blik op het schaakbord.

Organisatie heeft WK als doel voor editie van volgend jaar

Het NK Onderwaterschaken is onderdeel van het Chessfestival Groningen, wat nog tot en met aanstaande zaterdag duurt. Toernooidirecteur Govert Pelikaan deed tegenover de camera van RTV Noord nog een laatste nieuwtje de deur uit: volgend jaar wil de organisatie het wereldkampioenschap onderwaterschaken gaan organiseren. Dat werd afgelopen augustus nog gehouden in het zwembad van het Leonardo Hotel in London.