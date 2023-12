Weer Kerstkaart: “De kans op een witte kerst is vandaag niet veel soeps”

De kans op een witte kerst is vandaag niet veel soeps, stelt OOG weerman Johan Kamphuis maandagmorgen in de OOG Ochtendshow. Dit zegt hij op basis van een Amerikaans weermodel, de zogeheten Kerstkaart uit Amerika.



Dit betreft een weerkaart van Amerikaanse weerdienst, die de grotere weerstromen in kaart brengt. Op deze kaart kun je afleiden of er een goede kans is dat het een witte kerst wordt. Het is dus geen exacte weersverwachting, benadrukt Kamphuis, maar meer een leuke manier om een onderbouwde gok te doen. Kamphuis houdt deze Kerstkaart uit Amerika strak in de gaten en houdt voor ons iedere dag bij hoe de kerstweersverwachting er voor staat.

“Was er de afgelopen dagen nog een beetje hoop op een Noordelijke stroming, met sneeuwbuien rond de kerst, vandaag is het model weer een beetje bijgesteld”, vertelt Kamphuis. “Een westelijke stroming heeft de overhand gekregen, met stevige westenwinden en van tijd tot tijd regengebieden tijdens de kerst.” De verwachting op basis van deze gegevens is dan ook dat we een groene kerst zullen krijgen.

Dinsdagochtend rond 8.50 uur geeft Kamphuis weer een update op basis van de Kerstkaart uit Amerika. De actuele weersverwachting is te vinden op de OOG weerpagina .

