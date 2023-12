Wederom pro-Palestina-demonstratie in Stad

Bron: 112Groningen

Opnieuw heeft zich een pro-Palestina-demonstratie afgespeeld. Donderdagavond begon de demonstratie bij de Burger King aan de Guldenstraat. Dat meldt 112Groningen.

Het is niet de eerste dat demonstranten zich inzetten voor Palestina. Wekelijks vinden er zogenaamde ‘sit-ins’ plaats op meerdere plekken in Nederland. Dit in het kader van het Israëlisch-Palestijns conflict dat sinds oktober plaatsvindt.

Vorige week werden er twee demonstranten aangehouden nadat het onrustig werd toen de demonstranten gevraagd werd om te vertrekken bij het Hoofdstation. Volgens de demonstranten verliep de demonstratie vreedzaam, totdat politieagenten vroegen op te houden met het schreeuwen van leuzen als ‘Israël is een terreurstaat’ en ‘Israël terroristen’. De politie zag dit anders: de demonstranten zouden voorbijgangers en reizigers lastig hebben gevallen en bespuugd.