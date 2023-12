Waterschappen gaan terug richting normaal beheer: ‘Nog wel veel water onderweg uit Drenthe’

Hoog water in De Onlanden - Foto via waterschap Noorderzijlvest

De waterschappen in onze gemeente schalen hun capaciteit tegen de hoge waterstanden terug. Dat kan, omdat er geen buitengewone hoeveelheden neerslag worden voorspeld voor de komende dagen.

Noorderzijlvest gaat door met het afvoeren van water uit ons gebied, maar wel met minder capaciteit dan tijdens de kerstweek. “We blijven deze dagen water wegpompen, maar het kan wel met wat minder capaciteit”, schrijft het waterschap. “Er komt vanuit de hogere gebieden in Drenthe nog veel water richting het lagere Noorden.”

Daarom houdt Noorderzijlvest nog wel een oogje in het zeil, ook omdat de mogelijkheden om water te spuien richting zee na de jaarwisseling moeilijker zouden kunnen worden: “Vanaf 2 of 3 januari lijkt de wind meer oostelijk te worden. Dat betekent: minder neerslag en gunstige momenten om overtollig water te spuien. Maar deze verwachting is nu nog erg onzeker. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten.”

‘Lastig inschatten wanneer overlast voorbij is’

Hunze en Aa’s schaalt ook terug en gaat zelfs helemaal over op ‘normaal beheer’: “De waterstanden zijn dusdanig dat de komende spuibeurten, waarbij we weer iets minder water kwijt kunnen, niet tot kritieke situaties leiden. (..) Er wordt wel neerslag voorspeld, maar ook dat is in het normale beheer beheersbaar.”

Het waterschap voor het oostelijke deel van de gemeente laat weten dat er nog wel meer tijd nodig is om het grondwater te laten zakken: “Er kan dus nog overlast zijn van water in kelders en kruipruimtes. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het is lastig in te schatten wanneer dat voorbij zal zijn.”