Waterschappen extra alert: ‘Elke mogelijkheid aangrijpen om waterstanden snel te normaliseren’

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Het kan niemand in Groningen zijn ontgaan: de afgelopen dagen is er veel neerslag gevallen. De waterstanden zijn hoog en daarom zijn de waterschappen in onze gemeente druk bezig met het afvoeren en ‘parkeren’ van het overtollige water.

‘Beetje bij beetje afvoeren’

Noorderzijlvest laat zondag weten dat de klep in de sluis bij Schouwerzijl inmiddels afgesloten, zodat het gemaal de Waterwolf bij Lauwerzijl het water uit het zuiden van het gebied van het waterschap (het gebied rond Stad en de kop van Drenthe) beter kan afvoeren richting het Lauwersmeer.

“We kunnen wat spuien op zee maar niet veel”, schrijft Noorderzijlvest woensdagmiddag. “Daarom parkeren we veel water in het Lauwersmeer. Dit kunnen we de komende dagen beetje bij beetje afvoeren richting zee.”

‘Achterland nog steeds boordevol’

Ook Hunze en Aa’s, het waterschap voor de oostkant van onze gemeente, laat weten ieder moment dat het kan water te spuien op zee: “De gemalen draaien vol continu. Het water op ‘de boezem’ (het kanalenstelsel) is daarmee nog steeds hoog, maar onder controle.”

Ondanks de controle over de situatie laat Hunze en Aa’s weten dat de de watergangen in de polders en het achterland nog steeds boordevol zijn: “In het zuidelijke deel is gisteren 30 ml water gevallen, meer dan er werd verwacht. Juist omdat het blijft regenen in een al hele natte situatie, duurt het lang voor het water daar zakt.”

Overlast

Op meerdere plekken in de provincie Groningen is op dit moment enige wateroverlast. Hunze en Aa’s vraagt eigenaren van natte tuinen en weilanden om begrip: “Wij grijpen elke mogelijkheid aan om de waterstanden zo snel mogelijk te normaliseren.”