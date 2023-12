Waterkoude maar veelal droge donderdag opmaat naar warmer weer

Foto: Joris van Tweel

De waterkoude, die donderdag en vrijdag de toon zet in het weerbeeld, is waarschijnlijk een opmaat naar hogere temperaturen. Dat voorspelt weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Net als voor woensdag voorspelt Kamphuis waterkoud weer voor de laatste werkdagen van deze week: “Donderdag is er veel bewolking. Het is opnieuw waterkoud, bij 1 of 2 graden als maximumtemperatuur. Het blijft overwegend droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik tot rond het vriespunt en volgt tegen de ochtend lichte regen of sneeuw. Deze neerslag trekt vrijdagochtend naar het noordoosten weg. Daarna wordt het droog en blijft het bewolkt en waterkoud. Het wordt 2 of 3 graden.”

In de nacht naar zaterdag begint de temperatuur aan een opmars, met oplopende temperaturen tot 5 graden. Kamphuis: “Ook zaterdag overdag is het een stuk zachter bij 8 graden. De dag begint droog maar in de middag zijn er perioden met regen. Zondag wordt het 9 of 10 graden en kan het af en toe opklaren. Er valt dan slechts een enkele bui, maar tegen de avond volgt het vanuit het westen meer regen.”

Maandag en dinsdag houdt het onbestendige weer aan, besluit de weerman. Maar daarna wordt het mogelijk allemaal wat droger: “Aan de temperatuur verandert begin volgende week weinig. Het wordt dan rond 10 graden. Daarna wordt het wellicht wel weer wat kouder.”