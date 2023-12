Waterkelder onder verdiepte ligging zuidelijke ringweg in gebruik

Screenshot uit video Aanpak Ring-Zuid

Aanpak Ring-Zuid gaat volgende week het pompsysteem van de waterkelder testen die onder de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg ligt. Bij deze test zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van de waterkelder.



De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid gaat het pompsysteem van 18 tot 22 december dit jaar testen. Ze laten op hun website weten dat ze niet verwachten dat omwonenden last zullen hebben van de test.

Functie

Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid legt uit waarom er een waterkelder onder de verdiepte ligging is geplaatst: “De neerslag wordt de komende jaren steeds heviger en intenser. Daar moeten we bij het bouwen van de verdiepte ligging rekening mee houden.” De verdiepte ligging heeft namelijk twee in- en uitgangen en twee open gedeelten, waardoor er veel water naar binnen stroomt als het regent. Om te voorkomen at de boel onder water komt te staan, zijn hoge eisen aan het waterafvoersysteem gesteld.

“De eis is dat het systeem een bui aan kan waarbij in 100 minuten 80 mm water valt. Ter vergelijking: normaal valt er in één maand in Nederland 70 mm. Naar verwachting komt zo’n bui maar eens in de 250 jaar voor. Tijdens zo’n megabui moet het systeem in de totale verdiepte ligging in honderd minuten 2.000 m3 water kunnen verwerken. Zo blijft het veilig om door de verdiepte ligging heen te rijden.”

Het wegdek loopt een beetje schuin af, waardoor het regenwater naar de zijkant stroomt. Daar liggen kolken, waterafvoerbuizen en goten, waardoor het regenwater naar de waterkelder wordt afgevoerd. Deze kelder ligt op het diepste punt van de verdiepte ligging, net ten westen van het Oude Winschoterdiep. “De waterkelder is enorm groot en heeft een capaciteit van circa 2.000 m3. Dat is bijna net zo groot als een Olympisch zwembad! Hierin kan nagenoeg de gehele bui opgeslagen worden”, voegt Reessink toe.

Verschillende compartimenten

Met de regenval in Nederland kun je verwachten dat dat Olympische zwembad in Groningen toch op een gegeven moment vol gaat zitten. Daar heeft Aanpak Ring Zuid ook over nagedacht: “De waterkelder bestaat uit verschillende compartimenten. Het eerste regenwater is vaak wat vervuild en wordt opgevangen in het vuilwatercompartiment. Dit vervuilde water wordt afgevoerd op het riool en vervolgens gezuiverd. Valt er meer water, dan wordt dit opgevangen in het schoonwatercompartiment en daarna geloosd op het Oude Winschoterdiep. Dit gebeurt door middel van twee pompen, die elkaars reserve zijn.”